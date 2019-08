Governo: De Petris, 'Conte e M5S abbiano sussulto dignità'

Roma, 8 ago. (AdnKronos) - “E' evidente che così il Paese non può andare avanti, sempre appeso agli ultimatum, ai comizi, ai giochi tattici e propagandistici del ministro Salvini. E' ora che Conte smetta di nascondersi, prenda con senso di responsabilità una posizione ferma e assuma le decisioni conseguenti”. Lo afferma la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto.

“Quel che chiede Salvini -aggiunge- è una resa incondizionata dell'M5S e delle istituzioni: la garanzia che d'ora in poi ministri scelti da lui faranno solo quel che lui ordina. Mi auguro che i 5S abbiano un sussulto di dignità, dopo aver svenduto uno dopo l'altro tutti i loro princìpi. Le stesse istituzioni non potrebbero piegarsi al brutale ricatto del leader leghista senza essere umiliate e messe all'angolo, con conseguenze gravissime per la tenuta democratica del Paese”.