Il 'collasso' dell'esecutivo visto dalla stampa estera

Roma, 9 ago. (AdnKronos) - Attenzione all'evoluzione della situazione politica non soltanto nel nostro Paese. In queste ore la stampa estera guarda alla crisi di governo italiana con estremo interesse, con l'obiettivo di comprendere come si modificheranno gli equilibri interni al nostro Paese e gli eventuali riflessi in Europa e nel mondo quando si sarà conclusa.

Dalla Francia 'Le Monde' la chiama "crisi a sorpresa", scrivendo che Matteo Salvini "ha fatto arrabbiare" il premier Conte. "Sembrava un condannato agli arresti domiciliari" scrivono del Presidente del Consiglio, descrivendolo dopo la conferenza stampa. Per la testata francese Salvini ha agito consapevolmente, presentando a Conte richieste inesaudibili come "la testa di Danilo Toninelli, Elisabetta Trenta e Giovanni Tria", e costringendo la situazione all'escalation attuale.

Lo statunitense 'Politico' parla di un governo "sull'orlo del collasso", scrivendo che il ministro dell'Interno "ha staccato la spina" alla coalizione giallo-verde. "Un crollo del governo italiano - si legge - causerebbe una grande incertezza per l'Unione europea, L'Italia è la terza economia dell'Eurozona ed è il quarto Paese più popoloso dell'Ue". La testata mette inoltre l'accento su un altro grande 'dovere italiano', per ora in sospeso: "l'Italia non ha neppure ancora nominato il suo candidato per la prossima Commissione europea", chiosa.

Il 'Guardian' parla di "differenze cavernose" tra M5s e Lega, che avrebbero condotto a un simile scenario. Per il sito britannico Salvini sarebbe "sempre in modalità campagna elettorale", pronto a trasformare il suo beach tour in un viaggio in cerca di consensi pre-elezioni.

'Frankfurter Allgemeine' sottolinea come '"a crisi politica stia spaventando gli investitori bancari in Europa". "Anche in Germania le azioni bancarie hanno ceduto - si legge - i titoli di Commerzbank hanno perso a volte più del tre per cento, la Deutsche Bank un buon due per cento. Secondo un trader hanno reagito al crollo dei titoli di stato italiani, di cui Commerzbank in particolare detiene grandi partecipazioni".

Su 'Aljazeera' si ipotizza che elezioni anticipate 'andrebbero tutte a beneficio di Salvini', che "in alleanza con un altro partito di estrema destra più piccolo, Fratelli d'Italia potrebbe governare".

'El Pais' scrive degli avvenimenti italiani descrivendo Conte "in stato di shock per la decisione di Salvini, come il resto del Movimento 5 Stelle". "Salvini ha usato i sondaggi che lo danno al 36% - si legge - per fare pressioni sui suoi partner che si trovavano in un momento di debolezza". Negli ultimi sondaggi, il Movimento è dato al 17%, superato dal Pd al 22%.