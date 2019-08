Governo: Casini, 'costruire in Parlamento percorso diverso da Lega'

Roma, 9 ago. (AdnKronos) - "La crisi è drammatica e per molti aspetti istituzionali inedita: se il Pd e il centrosinistra non vogliono limitarsi a far da contorno alla cavalcata solitaria del nuovo capo devono evitare sterili proclami e mettersi subito al lavoro per costruire in Parlamento un percorso diverso da quello ideato dalla Lega. Tutto il resto ci confina a spettatori irrilevanti". Lo chiede Pier Ferdinando Casini.