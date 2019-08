Governo: Marcucci, 'ora centrosinistra unito per Italia migliore'

Roma, 9 ago. (AdnKronos) - “La fuga é iniziata, Salvini corre, corre il più lontano possibile dall’Iva al 25% e dalle inchieste sui rubli di Mosca. Abbiamo poche settimane di tempo per rappresentare un’Italia migliore, che sia in grado di difendere con responsabilità i conti dello Stato, aperta, tollerante, accogliente. Serve avere in campo un centrosinistra unito, come non lo è mai stato". Lo scrive su Facebook Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato.

"Chi ha sostenuto che la nostra decisione di stare in Aula e votare contro il Tav aiutava il governo, evidentemente -aggiunge- si sbagliava. Di grosso”.