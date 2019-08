Infografica - Il Governo Conte in 17 mesi, ecco come è andata

(Agenzia Vista) Roma, 09 agosto 2019 Infografica - Il Governo Conte in 17 mesi, ecco come è andata Il 4 marzo del 2018 il primo partito in Italia è il Movimento 5 Stelle e la Lega di Matteo Salvini vede quadruplicati i suoi voti. Viene così a crearsi il governo giallo-verde sotto la presidenza del Consiglio di Giuseppe Conte. Dopo 17 mesi la Lega chiede la crisi di Governo per tornare alle urne. ...