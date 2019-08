Viabilità: bollino nero domani in Sicilia, scatta piano per traffico intenso

Palermo, 9 ago. (AdnKronos) - Cantieri sospesi sulle autostrade nei weekend da bollino nero e nei giorni del 14 e 15 agosto, pattuglie in reperibilità e un piano operativo di Asp e 118 per assicurare l'adeguata assistenza sanitaria. La prefettura di Palermo, che ieri ha riunito il Comitato operativo per la viabilità (Cov), si prepara ad affrontare il traffico da bollino nero previsto per domani, sabato 10 agosto, e i weekend 'rossi' di questo mese. Alla riunione hanno partecipato il dirigente della Polstrada di Palermo, carabinieri, vigili del fuoco, Protezione civile, la città metropolitana, polizia, Cas, Anas, Asp, Sues 118 e i referenti dei comandi di polizia municipale di Altavilla Milicia, Bagheria, Carini, Casteldaccia, Isola Delle Femmine e Capaci.

L'attenzione si è concentrata sull'incremento di traffico previsto per le giornate di ferragosto e del contro esodo, in particolare su l'A 29 Palermo –Mazzara del Vallo, sull'A 19 Palermo-Catania e sull'A 20 Palermo- Messina, e sulla viabilità alternativa della S.S. 113 in entrambe le direzioni di marcia. I percorsi alternativi dovranno prevedere il rispetto dei divieti di sosta e il posizionamento di idonea segnaletica. I rappresentanti del Cas e di Anas hanno comunicato la chiusura o la sospensione dei cantieri aperti nei giorni del fine settimana e del prefestivo e festivo di ferragosto, per una più fluida circolazione.