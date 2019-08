Governo: Fraccaro, 'Borsa a picco ma Atlantia guadagna'

Roma, 9 ago. (AdnKronos) - "La Borsa sta andando a picco, sta andando male e c'è un'unica società quotata che sta andando bene, che è Atlantia dei Benetton. Tra 5 giorni dobbiamo commemorare 43 morti, andiamo a vedere le famiglie che hanno perso i loro cari per questa società, stavamo per approvare in Consiglio dei ministri il decreto per revocare le concessioni per un po' di giustizia sociale e fanno cadere il governo a 5 giorni da questa cosa? E i Benetton ci stanno guadagnando. La Lega se ne assumerà la responsabilità, glielo dicesse Salvini a quelle famiglie perchè non abbiamo revocato la concessione". Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ospite di Sky Tg 24.