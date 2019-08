Governo: Fraccaro, 'buon padre famiglia dice no e sì, retorica sì ricorda Renzi'

Roma, 9 ago. (AdnKronos) - "Un buon governante deve ragionare come un buon padre di famiglia. Il buon padre di famiglia sa dire dei no e sa dire dei sì per educare il proprio figlio. Se il padre dice sempre di sì sta sbagliando. Salvini vuole dire sempre di sì? Sbaglia, perché il buon padre di famiglia è quello che sa dire dei no quando serve e sa dire di sì quando serve. Questa retorica del sì ricorda tanto Renzi che faceva gli slogan 'l'Italia del sì'". Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ospite di Sky Tg 24.