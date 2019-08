Governo: Sapelli, 'presto voto altrimenti nervosismo sui mercati'

Partita aperta sui tempi della crisi, lunedì capigruppo al Senato

Roma, 9 ago. (askanews) - Ufficializzata la crisi del governo di Giuseppe Conte, la partita si sposta adesso sui tempi. Il premier ha scelto la via della parlamentarizzazione, cosa che comporta la riconvocazione delle Camere. La Lega, per "velocizzare" la procedura, ha depositato in Senato una mozione di sfiducia contro l'esecutivo. Il voto sulle mozioni sulla Tav, ha "suggellato una situazione ...