Migranti: vescovo Mazara a Casarini, 'quello che fate è dono di Dio'

Palermo, 9 ago. (AdnKronos) - Il vescovo di Mazara del Vallo monsignor Domenico Mogavero ha incontrato oggi, al palazzo arcivescovile, il capo missione di Mediterranea Luca Casarini. "Grazie per quello che fate - ha detto Mogavero a Casarini - Il vostro impegno nel salvare i migranti in difficoltà è un dono di Dio perché è l’essere umano, di qualsiasi colore della pelle o di razza, che rimane al centro della vostra missione, seppur la politica si è mossa e si muove, purtroppo, in direzioni diverse".

Il capo missione di Mediterranea è imbarcato sulla nave Mare Jonio ferma attualmente al porto di Licata da dove ripartirà fra qualche giorno per operare nella zona Sar libica. Casarini ha illustrato al vescovo le diverse tappe della missione, condividendo il comune obiettivo di fare del Mediterraneo "un mare di pace". "Questo bacino non può considerarsi un muro invalicabile – ha detto Casarini – Ogni uomo che salviamo, tenendolo per mano e abbracciandolo, è una felicità immensa". Luca Casarini nei prossimi giorni incontrerà anche i vescovi di Palermo e Acireale, monsignor Corrado Lorefice e monsignor Antonino Raspanti.