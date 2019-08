Governo: Salvini, 'Conte? Non guardo al passato'

Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "Non guardo al passato...". Così Matteo Salvini ha risposto ai giornalisti che a Taormina gli hanno chiesto se si aspettava dal premier un altro atteggiamento. "Stiamo lavorando per il governo del futuro, l'Italia ha bisogno di un governo stabile e serio. Con le idee chiare e noi le idee le abbiamo. Fatemi lavorare per il futuro".