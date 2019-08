Manovra, Salvini: "Già pronta, tasse al 15% e no aumento Iva"

Roma, 11 ago. (Adnkronos) - - "La nostra manovra economica è già pronta, a Renzi interessa solo perdere tempo per salvare la poltrona". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini. "Tasse ridotte al 15% per milioni di lavoratori italiani, pace fiscale con Equitalia per milioni di Italiani, nessun aumento dell'Iva ma riduzione delle tasse sulla casa". Quanto ai tempi Salvini indica "ottobre è la data limite" per andare al voto, "per poi fare una manovra economica per il Paese".