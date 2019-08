Aurora Ramazzotti: "Ho un'emergenza ma non riesco a tornare a casa"

Roma, 12 ago. (AdnKronos) - Ritorno anticipato dalle vacanze per Aurora Ramazzotti. "O almeno ci provo" dice nelle storie di Instagram, lamentandosi di avere il biglietto aereo, ma di non riuscire a partire in un video, accompagnato da un brano di Vasco Rossi 'io sono ancora qua... Eh già'. Era in vacanza con il fidanzato Goffredo Cerza e alcuni amici a Mykonos nell'arcipelago delle Cicladi, quando per "un'emergenza - non specifica quale - si è ritrovata a dover tornare prima del 16 agosto a casa a Milano". "Se ci riesco" precisa.