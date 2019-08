Sicilia: M5S, 'anomalie negli impianti di depurazione nel trapanese'

Palermo, 13 ago. (AdnKronos) - "Parecchi attivisti e portavoce M5S ci hanno segnalato numerose anomalie negli impianti di depurazione di diversi Comuni che insistono nel Comune di Castellammare del Golfo. Doveroso per noi andare a fondo per capire se, e fino a che punto, ciò risponde al vero. La salute delle nostre coste e dei siciliani non può essere messa in discussione”. Lo afferma Antonio Lombardo, deputato M5S alla Camera, che per fare piena luce sulla vicenda ha chiesto all'Amap, per il triennio 2017-2019, le carte relative alla quantità di fanghi di depurazione prodotti mensilmente, il registro di scarico e il luogo di conferimento di questi“.