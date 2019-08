Sicilia: Savarino, 'no all'abusivismo balneare, presto nuova legge'

Palermo, 13 ago. (AdnKronos) - "No all' "abusivismo balneare", presto una nuova legge. Le nostre spiagge non possono diventare un far west dove, fuori da ogni regola, qualche furbo delinquente sfrutta la buona fede dei turisti per fare soldi facili. È inammissibile! Ne parlerò con l’assessore di competenza e con il comando della capitaneria di porto per avviare tutti i controlli utili a sventare gli abusivi". Così, la Presidente della Commissione ambiente all'Ars Giusi Savarino. "L’ho detto più volte, serve una nuova normativa, seria e dettagliata, nei limiti delle competenze delineate da Roma e Bruxelles, e non norme estemporanee portate direttamente in Aula senza criterio e approfondimenti giuridici, col risultato ovvio di vederle impugnate - dice -Questo è un tema importante perché può davvero portare sviluppo e lavoro. Bisogna emanare una normativa chiara e che riesca sia a rispettare la libera concorrenza, evitando monopoli, sia a garantire la tutela dell’ambiente, e qui penso anche al DDL "Sicilia plastic free" ancora in attesa del voto finale in aula ed il diritto di avere aree di libero accesso al mare".