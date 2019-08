Rifiuti: Palermo, pulizia straordinaria a Mondello (2)

(AdnKronos) - "Tuttavia è fondamentale la collaborazione dei cittadini, chiamati a fare la propria parte, dimostrando - con i fatti e non soltanto a parole - di amare davvero la propria città, imparando a considerare la strada pubblica come un’appendice della propria casa".

Le attività di pulizia straordinaria per il decoro stanno anche abbracciando quartieri periferici quali lo Zen, dove da ieri sono in campo 7 mezzi e 7 operai per il ritiro degli ingombranti abbandonati nel quartiere. Nelle giornate di ieri e oggi si è intervenuti in via Pensabene, via Ascari via Rochy Marciano, via S. Nicola, portando via circa 500 pezzi di ingombranti. Dopo il Ferragosto saranno programmati interventi contro gli abbandoni di indifferenziato.