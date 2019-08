Calcio: ai tifosi rosanero la scelta della nuova maglia del Palermo (2)

(AdnKronos) - "Si tratta di un’iniziativa in linea con gli obiettivi di trasparenza e partecipazione che fin da subito hanno animato la nostra visione del nuovo Palermo - ha spiegato il presidente del Palermo Dario Mirri - I tifosi tornano protagonisti a partire da scelte significative per il club. E visto che loro sono custodi della fede rosanero tanto quanto il presidente è proprio a loro che va l’onore e la responsabilità di 'vestire' i nostri giocatori quest'anno e nei prossimi. Per questo ringraziamo Kappa per la disponibilità in un gioco di squadra in cui vinciamo tutti".

La realizzazione del sondaggio è stata possibile grazie al supporto di Immedia, partner digitale della società rosanero. L'accordo di sponsorizzazione con il Gruppo BasicNet prevede una durata di quattro stagioni sportive in cui Kappa vestirà tutte le squadre del Palermo.