Palermo: Reset e Rap al lavoro, pulizia straordinaria città e spiagge

Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - Proseguono, dopo il ferragosto, gli interventi del Comune di Palermo per garantire la pulizia della città. Stamattina gli interventi straordinari previsti a Vergine Maria, con la super visione del vicesindaco e assessore al Decoro Fabio Giambrone, hanno abbracciato non solo piazza Bordonaro e piazza Tonnara ma si sono estesi sul lungomare Cristoforo Colombo fino a piazza Pottino. Le maestranze di Rap e Reset - 14 in tutto gli operai in campo - hanno lavorato alla manutenzione del verde, alla rimozione degli ingombranti e dei rifiuti abbandonati sugli scogli, e al lavaggio delle strade.

"Prosegue il lavoro e l'impegno per la pulizia e il decoro della città - afferma Giambrone - Le attività straordinarie, effettuate in sinergia con Rap e Reset, domani si sposteranno in viale Libertà, da Piazza Vittorio Veneto a piazza Croci, con attività di rimozione delle foglie e pulizia dei cercini. Lunedì, invece le squadre saranno dirottate all’Arenella. Tutti i quartieri saranno coinvolti da interventi straordinari ad ampio raggio che esulano da servizi di routine e che servono a trasmettere ai cittadini il messaggio dell'impegno dell'amministrazione e della richiesta di collaborazione per il mantenimento della pulizia".