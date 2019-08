Migranri: Open Arms, Tribunale minori nomina tutori

Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - Il Tribunale dei minori, come apprende l'Adnkronos, ha nominato dei tutori per i minori non accompagnati sulla Open Arms. Nei giorni scorsi i legali della Open Arms avevano presentato un ricorso presso il Tribunale dei minori e la Procura dei minori con cui veniva chiesto lo sbarco immediato per i 32 minori a bordo della nave e la nomina di un tutore per i 28 non accompagnati.