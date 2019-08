E' morto Felice Gimondi

Open Arms bloccata a Lampedusa: "Migranti minacciano suicidio"

Roma, 16 ago. (askanews) - Continua lo stallo per la Open Arms, la nave della Ong spagnola che da 15 giorni si trova in mare con 147 migranti a bordo, da due giorni di fronte a Lampedusa. Dopo aver sbarcato urgentemente 9 migranti, resta l'allarme per gli altri 134 a bordo. La Procura di Agrigento indaga anche per sequestro di persona e abuso d'ufficio. "La situazione è drammatica - sottolineano ...