Migranti: caso Open Arms, inquirenti ascolteranno medico Lampedusa

Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - Gli inquirenti sentiranno, ma non subito, il medico responsabile del Poliamulatorio di Lampedusa, Francesco Cascio. Il medico, che è in vacanza e in questi giorni non è presente a Lampedusa verrà ascoltato dalla Polizia giudiziaria su incarico della Procura. Ma, come apprende l'Adnkronos, non sarà ascoltato a breve. Prima verranno eseguiti altri atti. Proprio ieri Cascio ha detto che le tredici persone evacuate dalla Open Arms e visitate al Poliambulatorio "stanno bene", fatta eccezione "per una minorenne affetta da otite".