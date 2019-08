Mattarella: "I successi di Gimondi hanno dato lustro all'Italia"

Roma, 17 ago. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "esprime il suo cordoglio per la morte di Felice Gimondi, ricordandone i tanti successi che hanno dato prestigio all'Italia nello sport e il suo stile di grande valore nel comportamento sportivo e umano", lo riporta un comunicato della presidenza della Repubblica.

Non sarà eseguita l'autopsia sul cadavere del ciclista, morto ieri sera per un infarto mentre faceva il bagno nel mare di Giardini Naxos (Messina). La Procura di Messina, come si apprende, non disporrà l'esame autoptico sul corpo senza vita del campione. Il medico legale ieri sera ha eseguito un esame esterno che ha accertato le cause naturali della morte di Gimondi, che aveva problemi di cuore. Il corpo sarà restituito nelle prossime ore alla sua famiglia.