Hong Kong, migliaia di insegnanti si uniscono alle proteste

Open Arms, 16esimo giorno in mare: "In 134 attendono di scendere"

Roma, 17 ago. (askanews) - E' ancora stallo per i 134 migranti sulla Open Arms, la nave della Ong spagnola ferma da 16 giorni in mare, e da due a largo di Lampedusa. I 134 migranti hanno trascorso la loro sedicesima notte a bordo della imbarcazione in attesa del via libera allo sbarco e delle possibili decisioni della Procura di Agrigento che ha aperto un'inchiesta per sequestro di persona e ...