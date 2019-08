Sicilia: Corte dei Conti, 'troppi dipendenti poco qualificati' (3)

(AdnKronos) - La contrazione della spesa per il personale della Regione è stata pari a 4,5 punti percentuali, pari a 37 milioni di euro, di cui 29 per retribuzioni e 7 per oneri sociali. Tuttavia, rileva la Corte dei Conti, "la spinta alla contrazione della spesa appare già in via di esaurimento ed i risparmi conseguiti sui redditi di lavoro dipendente per effetto delle cessazioni, pur significativi nel più recente trend storico, si rivelano in gran parte compensati poiché a fronte del decremento della spesa per retribuzioni si registrano ora importanti incrementi di spesa per le pensioni".