Don Sorge contro Salvini: "E' come la mafia, comandano con l'odio'

AREZZO

Fiamme nella macelleria islamica e sfollati. Le foto

Fuoco nella macelleria islamica in zona Saione. Le foto dell'intervento dei vigili del fuoco alle 6.50 di domenica 18 agosto ad Arezzo in Largo Tevere. Evacuate le famiglie che abitano ai piani soprastanti dell'edificio a causa del fumo. Indagini sulle cause del rogo.