Governo: Padre Spadaro, 'Sorge sotto vile attacco da chi dovrebbe tutelare i cittadini'

Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - "Tutto il mio sostegno a padre Bartolomeo Sorge, mio predecessore a @civcatt.. Grande uomo, novantenne #gesuita e politologo che tanto ha dato all’ #Italia e alla Chiesa. Ora anche lui sotto vile attacco. Anche da parte di chi dovrebbe tutelare i cittadini italiani". A scriverlo su Twitter è padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà cattolica, dopo il tweet scritto ieri da Matteo Salvini in replica a don Bartolomeo Sorge. "La mafia e Salvini comandano entrambi con la paura e l'odio, fingendosi religiosi - aveva scritto padre Sorge - Si vincono, resistendo alla paura, all'odio e svelandone la falsa pietà". In serata era arrivata anche la replica di Salvini, sempre via Twitter: "Neanche l’età avanzata giustifica certe idiozie, vergogna!".