Vittadini: "Il lavoro va creato con lo sviluppo"

Rimini, 19 ago. (di Enzo Bonaiuto) - "Il lavoro va creato, la decrescita felice non esiste, è una cretinata: serve sviluppo per alimentare l’occupazione e un welfare sussidiario". Con queste indicazioni, Giorgio Vittadini presidente della Fondazione per la Sussidiarietà ha inaugurato il Meeting di Rimini, alla presenza della presidente del Senato Elisabetta Casellati.