Palrmo: vicesindaco 'striglia' Rap, servizio carente, serve cambi di passo' (2)

(AdnKronos) - La Rap, inoltre, informa che le attività di rimozione degli ingombranti è continuata anche durante il periodo festivo. "Continuano gli interventi straordinari per il ritiro degli ingombranti per strada e la rimozione delle discariche abusive che si generano – spiega l’amministratore Unico di Rap Giuseppe Norata. Dal 14 al 16 agosto l’azienda è intervenuta in 47 siti ritirando 1650 pezzi di ingombranti. In questi giorni nonostante le ferie che non possono essere certamente negate al lavoratore abbiamo garantito oltre gli interventi previsti dal contratto di servizio anche quelli straordinari affinchè gli spazi pubblici collettivi potessero essere più possibile puliti e vivibili. Oltre alle attività concordate oggetto di interventi della task force Rap e RESET - conclude Norata - abbiamo previsto degli interventi dedicati anche di disinfestazione e derattizzazione”.

Stanotte previste azioni sulla bretella laterale di viale Regione Siciliana altezza Parco dei Principi e via Guglielmini. Siti dove è molto forte la presenza della migrazione dei rifiuti da parte dei cittadini pendolari che abitano nei comuni limitrofi alla città di Palermo.