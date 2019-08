Governo: Giro (Fi), gossip e illazioni non ci appartengono

Roma, 19 ago. (AdnKronos) - "Il gossip di Ferragosto, le congetture e le illazioni non ci appartengono e volentieri li lasciamo a chi non ci vuol bene. In questa crisi non priva di ambiguità abbiamo l’orgoglio di esserci sempre e comunque richiamati al valore del centrodestra nazionale fondato da Silvio Berlusconi". Lo sottolinea Francesco Giro di Fi.