Governo: in assemblea M5S c'è chi chiede di allargare team gestione crisi (2)

(AdnKronos) - Qualcuno, apprende l'Adnkronos, avrebbe suggerito la possibilità di eleggere 2 rappresentanti (uno per Camera) da affiancare agli attuali capigruppo. Idea accolta con una certa freddezza da Di Maio. "Non si tratta di mancanza di fiducia - avrebbe poi obiettato il senatore Alberto Airola - ma di partecipazione". Alla fine, secondo quanto viene riferito, si sarebbe deciso per un maggiore coinvolgimento dei capigruppo delle varie Commissioni in questa delicata fase politica.