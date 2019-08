Brasile, 16 passeggeri sequestrati su un bus

Rio de Janeiro, 20 ago. (AdnKronos) - L'uomo che ha preso in ostaggio un autobus con a bordo sedici persone a Rio de Janiero è armato di pistola e di coltello, ha con sé un bidone di benzina e sta minacciando di far esplodere l'autobus. Lo rende noto la portavoce della polizia stradale brasiliana, Sheila Shena, specificando che l'uomo si è identificato con i poliziotti con sui sta negoziando solo con le iniziali PF. Secondo i media locali, finora momento ha accettato di rilasciare sei ostaggi. E secondo la polizia militare nella mani del sequestratore rimangono 16 persone. La presa di ostaggi è iniziata alle 6 del mattino ora locale ed al momento la polizia non conosce le ragioni di questa azione.