Migranti: sequestro nave Open Arms per omissione e rifiuto di atti di ufficio

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Il sequestro della nave Open Arms, come apprende l'Adnkronos, è stato disposto per la violazione dell'articolo 328 del Codice penale, cioè omissione e rifiuto di atti di ufficio a carico di ignoti "per non avere risposto alle gravi condizioni di salute dei migranti". Secondo l'articolo 328 del Codice penale "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni". I migranti a bordo, di conseguenza, verranno fatti scendere.