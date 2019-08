Migranti: Salvini, ' Open Arms, altro sbarco, altro processo? Non ho paura, difendo confini'

Roma, 20 ago. (AdnKronos) - "Se qualcuno pensa di spaventami con l'ennesima denuncia e richiesta di processo, si sbaglia. Sarebbe una beffa che mentre abbiamo convinto la Spagna a mandare una nave, qualcuno in Italia sta lavorando per farli sbarcare adesso e magari processare il ministro dell'Interno che testardamente continua a difendere i confini del Paese". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb spiegando che la Procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave Open Arms e lo sbarco dei migranti a bordo.