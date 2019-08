Governo: Guerini, 'ora unità Pd essenziale per dare prospettiva utile a Paese'

Roma, 20 ago. (AdnKronos) - "Con il discorso di Conte al Senato si chiude finalmente la vicenda triste di un governo pessimo per l’Italia. Le parole di Conte su Salvini sono state una tardiva azione di verità". Lo dice Lorenzo Guerini del Pd.

"Ora la responsabilità dei prossimi passaggi passa anche per il Pd: la nostra unità è una condizione essenziale per dare una prospettiva utile agli Italiani per uscire dai problemi che la dissolta maggioranza ha lasciato sul campo. Sono certo che saremo all’altezza”, conclude.