Meeting Rimini: Blangiardo, 'in primi 3 mesi 2019 nati in Italia scesi del 2%' (2)

(AdnKronos) - Lukianoff, autore di numerosi libri e saggi sulla situazione sociale, i diritti civili e, in particolare, sulla condizione dei giovani all’interno dei campus americani, si è occupato del fenomeno della polarizzazione politica e della tendenza in atto fra i giovani universitari di isolarsi, di chiudersi in gruppi ristretti, in una 'bolla' personale.

"Paura diffusa, stress, cambiamenti repentini di umore , fino a casi di violenza autoinflitta, di autolesionismo e suicidi in numero crescente", ha detto il ricercatore, "sembrano aver preso il sopravvento fra gli studenti universitari".

Dagli studi di Lukianoff, autore di un libro sul fenomeno diffuso della polarizzazione, è emerso che esso colpisce in particolare le generazioni degli anni ’95/’96. "L’ostilità dei ragazzi rivolta verso esponenti politici ai quali viene vietata la partecipazione quali relatori a seminari all’interno delle università", ha detto, "viene spiegata dai giovani in quanto soggetti dannosi al positivo clima studentesco. I ragazzi - ha proseguito - si polarizzano rifiutando tutto e tutti coloro che non la pensano come loro".