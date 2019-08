Lampedusa: sindaco, 'nessun allarmismo all'Isola dei Conigli, non c'è stata frana'

Palermo, 22 ago. (AdnKronos) - "All'Isola dei Conigli di Lampedusa non c'è stato nessun "crollo" e nessuna "frana". Mi sono immediatamente recato a verificare di persona dopo le notizie circolate in mattinata. Da quanto si è potuto capire quattro persone che avevano ormeggiato la loro barca, sono scese fra la Tabaccara e l'Isola dei Conigli. Uno di loro si sarebbe arrampicato per scattare delle foto, facendo leva su un punto di costa che ha avuto un leggero cedimento. Sono stati avvertiti i Vigili del Fuoco e il personale sanitario, che sono intervenuti prontamente". Così, il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, dopo l'allarme scattato all'isola dei Conigli. "Nessun allarmismo, dunque: ripeto, non c'è stata nessuna "frana". Questo episodio segnala semmai la necessità da parte di tutti di rispettare l'ambiente e di sostare nelle zone di balneazione sicura", dice.