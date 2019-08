Petrolio: Up, a luglio consumi +1,3%, in primi 7 mesi -1,4%

Roma, 22 ago. (AdnKronos) - I consumi petroliferi italiani sono ammontati a 5,6 milioni di tonnellate, in crescita dell'1,3% (+75 mila tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2018. Nei primi sette mesi dell'anno i consumati sono stati pari a 34,8 mln di tonnellate, in calo dell'1,4% (-500 mila tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo rende noto Unione Petrolifera (Up) in un comunicato.