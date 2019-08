Trovato morto chef Zamperoni

New York, 22 ago. (AdnKronos) - E' stato trovato morto lo chef italiano Andrea Zamperoniscomparso domenica scorsa a New York. Lo ha reso noto il ristorante Cipriani Dolci per il quale il 33enne, originario di Casalpusterlengo (in provincia di Lodi) lavorava. "Con tristezza abbiamo appreso che Andrea Zamperoni, un amato e rispettato membro della squadra Cipriani da molti anni, che era scomparso domenica, è stato trovato morto", si legge in una dichiarazione di Cipriani Dolci alla Nbc.

"Suo fratello è travolto dal dolore e non potrà rilasciare nessuna dichiarazione - continua il comunicato del ristorante - abbiamo fiducia nel fatto che la polizia di New York stia facendo tutti gli sforzi per indagare e portare chiarezza su questa tragica situazione". "La famiglia di Andrea sarà nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere e rispetteremo la loro privacy in questo momento difficile - conclude Cipriani Dolci -. Andrea era una persona responsabile, di buon cuore, gentile ed un grande lavoratore che mancherà immensamente a tutti noi".

Zamperoni viveva a Woodside, nel Queens. I suoi coinquilini hanno riferito di averlo visto per l'ultima volta sabato sera, al termine del suo turno di lavoro. Poi di lui si sono perse le tracce. Lo chef era nella Grande Mela da poco più di un anno e in precedenza aveva lavorato per lo stesso ristorante a Londra.

Sulla vicenda esprime sgomento il sindaco di Casalpusterlengo, Elia Delmiglio: "Non ci sono parole di fronte a una notizia così drammatica. Ho pregato e sperato, io e l'intera comunità ci uniamo nell'abbraccio alla famiglia. Apprendo ora della morte di Andrea e siamo sgomenti e senza parole" dice all'Adnkronos.