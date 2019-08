Con la card bagaglio leggero e spese sotto controllo

Roma, 23 ago. (Labitalia) - Valigia, occhiali da sole, documento di identità e carta di credito. Per le vacanze estive 2019 non serve un bagaglio pesante e soprattutto non serve partire con il contante, perché a supportarci nel nostro periodo di ferie ci pensano le carte di credito. Accettate ovunque, in Italia e all’estero, non solo ci garantiscono pagamenti sicuri e protezione dalle frodi, ma ci supportano anche nella gestione delle nostre risorse, aiutandoci a tenere sott’occhio le spese personali ed evitandoci brutte sorprese una volta rientrati a casa.

La migliore compagnia per la vacanza

Da molti punti di vista, la carta di credito è la migliore compagnia per le vacanze. Innanzitutto è uno strumento comodo, sempre a portata di mano, che fa dimenticare quanto contante abbiamo in tasca e che ci dà la possibilità di affrontare in qualunque momento una spesa imprevista. E’ inoltre uno strumento sicuro: non necessita di prelievi e non presenta i rischi legati al furto di denaro. Se si è all’estero il pagamento è in valuta locale e al tasso di cambio più conveniente. E gode sempre di un’assistenza dedicata, in caso di smarrimento o malfunzionamento della carta. E’ conveniente: le carte di credito Nexi, dotate di tecnologia contactless, sono collegate ai circuiti internazionali Visa o Mastercard e garantiscono fino a 45 giorni di credito senza interessi.

A conferma del gradimento che incontrano le carte di credito ci sono i dati dell’edizione 2018 dell’Osservatorio Mobile Payment & Commerce della School of Management del Politecnico di Milano, che registra un aumento del numero delle transazioni con carte di credito e debito di oltre il 10% (quasi 70 a testa contro le 60 del 2017), e il valore del transato delle famiglie italiane che raggiunge i 240 miliardi (+9%). Dati che confermano come la moneta elettronica si stia affermando anche in Italia: infatti quasi il 40% dei pagamenti delle famiglie avviene con le tessere elettroniche.

Tutto sotto controllo

Ma uno dei vantaggi delle carte di credito più apprezzati dagli italiani è l’aiuto al controllo del budget. Grazie a dei servizi abbinati alla carta di credito, infatti, si può sempre essere aggiornati sulla disponibilità della carta di credito e sui pagamenti. Si possono anche attivare servizi di sicurezza, per effettuare pagamenti sicuri e ricevere SMS Alert o Notifiche in App ogni volta che si utilizzi la carta stessa. Inoltre è possibile acquisire tutte le informazioni sulle possibilità di pagamento per ricariche, domiciliazioni utenze, bolli.

L’estratto conto online e il relativo saldo possono essere sempre a disposizione grazie ad un vero e proprio ‘archivio elettronico’ con tutti i movimenti e nel formato preferito (PDF, xls o txt per creare raggruppamenti in base a importo, data, punto vendita, località della spesa). E se qualcosa non ci è chiaro, tramite i servizi di assistenza online (Sportello del Cliente e Easy Claim) potremo inviare richieste di informazioni, suggerimenti per migliorare il servizio, sporgere eventuali reclami o contestare le spese non riconosciute, seguendo anche l’andamento della tua pratica.

Con 'Spending Control' di Nexi, poi, il titolare può controllare le spese effettuate con la propria carta di credito o di debito internazionale personalizzandone la spendibilità in relazione alla zona geografica (Italia, Europa e altri continenti), al canale di utilizzo (Pos fisico, prelievo Atm ed e-commerce) e alla categoria merceologica degli esercenti. Con 'Spending Control', infatti, è possibile stabilire un massimo di spesa per ogni singolo giorno, limitare i pagamenti tramite Pos ed Atm per aree geografiche, escludendo ad esempio i Paesi Esteri. E si può scegliere di escludere o permettere i pagamenti per una merce o per un’altra, a proprio piacimento. Insomma, niente ci sfuggirà e potremo goderci la vacanza senza problemi.

Con Easy Shopping paghi quando vuoi

Oltre al controllo, con la carta di credito è anche possibile una pianificazione: è quello che offre'Easy Shopping', la funzionalità della carta di credito Nexi che permette di scegliere quando pagare gli acquisti, decidendo per ogni acquisto superiore ai 250 euro se pagare subito oppure in comode rate. I vantaggi offerti da Easy Shopping (attivabile via App, online o via Call Center) sono tanti: dalla possibilità di scegliere quando pagare ogni singolo acquisto, alla flessibilità di decidere il numero delle rate in cui frazionare la spesa, deciso anche in base alla disponibilità del plafond della carta di credito. Senza dimenticare la riservatezza data dalla possibilità di aprire un piano rateale senza documenti e in autonomia, anche da casa, a ’zero soprese’ perché le commissioni fisse sono semplici e chiare e vengono indicate prima di aprire il piano rateale, e si possono estinguere in qualsiasi momento i piani rateali aperti, senza costi aggiuntivi.