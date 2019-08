Governo: fonti Pd, 'bene oltre aspettative, lavoro su programma condiviso'**

Roma, 23 ago. (AdnKronos) - "Positivo, oltre le aspettative". Così fonti parlamentari dem definiscono l'incontro con i 5 Stelle alla Camera. "Ci siamo dati un'agenda stringente per le prossime ore". A quanto viene riferito, si confronteranno i vari capigruppo Pd e M5S delle commissioni per affrontare nel dettaglio i dossier "in modo da arrivare martedì con un programma condiviso". E' atteso nelle prossime ore un incontro tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio.