Governo: Cancelleri (M5S), 'nessun accordo fatto, decisione spetta a elettori on line'

Palermo, 23 ago. (AdnKronos) - “Nessun accordo è già stato fatto, ci sono trattative in corso sulla base dei 10 punti programmatici annunciati da Luigi Di Maio, ma niente è ancora stato deciso sul futuro del governo. La decisione vera la prenderete voi col voto on line, preparatevi quindi”. E’ questo il succo di un messaggio indirizzato dal deputato 5stelle all’Ars Giancarlo Cancelleri agli iscritti M5S, attraverso una diretta facebook sulla situazione politica attuale. “Questo – ha detto Cancelleri - è il momento in cui dobbiamo stare uniti. C’è un tavolo istituzionale tra i capigruppo di Camere e Senato del M5S e i capigruppo del Pd sulla base dei 10 punti annunciati da Di Maio e proposti a tutte le forze politiche, non solo al Pd. Non fidatevi di tutto quello che sentite o leggete, non c’è niente di idilliaco come sembra e non c’è nessun accordo praticamente fatto. Si sta semplicemente valutando se ci sono prospettive serie per il Paese e per costruire un governo serio. Agi elettori e agli attivisti che in questi giorni mi hanno scritto e mi continuano a scrivere dico, vige da noi una grandissima regola di democrazia che è quella che gli iscritti avranno sempre l’ultima parola. Il vostro voto ci sarà e sarà on line per decidere se questa esperienza di governo deve continuare sulla base di una piattaforma programmatica, sulla base di un partner, non ci interessano i nomi, ma ci interessa il progetto e su questo dobbiamo essere pronti a decidere tutti insieme come comunità del M5S. Questa cosa per me è un punto d’onore e non ci tireremo indietro. Dobbiamo ragionare sui pro e i contro tenetevi pronti. Questo è il Momento di stare uniti”.