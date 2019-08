Terremoto: Carfagna, 'Paese immobile non riesce a ricostruire'

Ambiente, i ragazzi di Radioimmaginaria piantano alberi in Svezia

Milano, 24 ago. (askanews) - Dopo 24 giorni di viaggio in Ape car i ragazzi di Radioimmaginaria sono arrivati a Stoccolma e hanno piantato 10 alberi di quercia nel giardino dell'ambasciata italiana della capitale svedese per dare il proprio contributo alla riforestazione del pianeta e come compensazione delle emissioni del mezzo usato per il loro viaggio, sensibilizzando anche l'opinione pubblica ...