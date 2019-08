Governo: Speranza, 'spendersi con coraggio per nuovo corso ma serve discontinuità' (2)

(AdnKronos) - "I punti di merito proposti da Zingaretti e Di Maio rappresentano una prima cornice programmatica interessante ed indicano come sia possibile trovare un terreno comune su cui costruire la nuova esperienza di governo. La questione sociale, la lotta alle diseguaglianze e la rivoluzione verde sono i primi capitoli fondamentali finora emersi nel confronto appena avviato. Bene, c’è però un altro ambito su cui è necessario segnare la più marcata discontinuità rispetto alle politiche degli ultimi mesi: io credo che il governo di svolta possa rappresentare una nuova frontiera contro la restaurazione di rapporti patriarcali dentro la famiglia, contro chi vuol negare i diritti dei minori, contro chi pensa di impedire alle donne di liberarsi da situazioni di sofferenza e violenza".

"Nella nuova stagione - continua Speranza - sarà fondamentale guardare ai temi della famiglia in un’ottica diversa da quella di chi vuole rinchiudere nuovamente le donne in casa. Bisognerà invece promuovere politiche sociali e del lavoro che rendano davvero possibile ai giovani, e in particolare alle giovani donne, di scegliere di potere fare figli, senza compromettere la loro partecipazione al lavoro e alla vita pubblica". "La restaurazione che propone una certa destra, nega la sessualità femminile, non solo con il ddl Pillon, ma anche con l'attacco sostanziale alla legge sull'aborto. Siamo dinanzi ad uno degli elementi più gravi del processo di involuzione culturale che si sta cercando di imporre al nostro Paese".

"Il 28 settembre una miriade di associazioni femministe grandi e piccole si mobiliteranno ancora, come già avvenuto negli ultimi mesi, contro questa involuzione e per un altro modello di società. Ecco, il governo di svolta dovrebbe stare al loro fianco e fare la differenza anche su questo. Non è poco. Anzi, forse vale più del nome di chi farà il presidente del consiglio", conclude.