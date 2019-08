Palermo: uomo trovato morto in casa, indagano i carabinieri

Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - E' giallo ad Altofonte, piccolo comune alle porte di Palermo, dove i Carabinieri indagano sulla morte di un uomo, Salvatore 'Totò' Polizzano, di 69 anni, trovato senza vita nel suo appartamento di via Veronica. L'uomo è stato trovato riverso a terra con del sangue sul capo. Disposta l'autopsia che sarà eseguite nelle prossime ore. Gli inquirenti cercano di fare luce sulle cause del decesso. Polizzano era molto conosciuto in paese.