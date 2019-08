Trump contro gli uragani: "Perché non li bombardiamo?"

(AdnKronos) - Pare che il presidente Trump abbia proposto una soluzione originale per contrastare gli uragani prima che arrivino a lambire le coste degli Stati Uniti. A rivelarlo è il sito 'Axios', che riferisce che il presidente abbia consigliato di "bombardarli" durante un meeting di analisi del fenomeno. "Cominciano a formarsi al largo delle coste africane - avrebbe chiesto il presidente, nella ricostruzione del giornale - mentre si muovono attraverso l'Atlantico, lanciamo una bomba al centro dell'uragano e lo distruggiamo. Perché non possiamo farlo?".

"Indagheremo" avrebbe detto uno dei presenti, in evidente imbarazzo. Per ora la Casa Bianca non ha voluto commentare, ribadendo che sulle dichiarazioni private di Trump non vogliono intervenire. Una proposta simile ci fu anche durante il governo Eisenhower ma, prevedibilmente, non se n'è mai fatto nulla.