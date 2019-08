Taverna: "C'è una linea ufficiale ed è anche la mia"

Roma, 27 ago. (AdnKronos) - "Sono fuori, mi godo l'ultimo giorno di vacanza. E' venuta fuori una linea ufficiale e va bene così. I comunicati ufficiali sono anche la mia linea. Non rilascio altre dichiarazioni". Così, interpellata telefonicamente dall'Adnkronos, la senatrice del M5S Paola Taverna. La vicepresidente del Senato ieri ha partecipato in 'conference call' al vertice dello stato maggiore grillino per fare il punto sulla crisi di governo e sulla trattativa con il Partito democratico per la formazione del nuovo esecutivo.