Giorgetti: "Faranno un governo contro il popolo italiano"

Giuseppe Conte compra uno smartphone di fronte a palazzo Chigi

Roma, 27 ago. (askanews) - A trattative per il governo ancora in corso, come anche le consultazioni al Quirinale, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - possibile premier anche del prossimo eventuale esecutivo M5S-PD - ha deciso di recarsi con il figlio in un negozio di telefonia a piazza Colonna proprio di fronte a palazzo Chigi. Ovviamente si è radunata una folla di curiosi e sostenitori ...