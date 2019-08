Migranti: stallo su nave Eleonore, attesa per i naufraghi a bordo

Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - E' stallo sulla nave Eleonore della ong tedesca Lifeline. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato il decreto di divieto all’ingresso per la nave, un provvedimento controfirmato anche dai ministri della Difesa Elisabetta Trenta e dei Trasporti Danilo Toninelli. Sono 101 i migranti a bordo. Nei giorni scorsi i due ministri del M5S non avevano controfirmato invece il divieto per la nave Open Arms.