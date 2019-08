Consultazioni: Zingaretti, 'vale la pena tentare questa esperienza'

Roma, 28 ago. (AdnKronos) - "Amiamo l'Italia e crediamo valga la pena tentare questa esperienza". Lo ha detto Nicola Zingaretti dopo le consultazioni al Quirinale. "In tempi complicati come quelli che viviamo, sottrarci alla responsabilità del coraggio di tentare, è l'unica cosa che non possiamo e non vogliamo, come democratici, permetterci. Noi intendiamo mettere fine alla stagione dell'odio, del rancore e della paura".