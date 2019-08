Pd: polemiche social su Calenda a feste Unità, ex-ministro 'mi chiedono di andare'

Roma, 29 ago. (AdnKronos) - Polemiche social su Carlo Calenda perché, da neodimissionario Pd, sarà ospite di diverse feste de L'Unità. E la prima a scagliare il sasso su twitter è stata Alessia Morani. "Leggo che Calenda fonderà un suo partito. Assolutamente legittimo. Mi chiedo, però, se è corretto che venga alle nostre feste e che utilizzi le nostre iniziative come lancio della sua nuova forza politica. È una questione di rispetto e di coerenza", ha twittato la deputata dem.

Replica del diretto interessato a stretto giro: "Cara Alessia, avevo disdetto la presenza a tutte le feste. Mi hanno chiesto di andare comunque. Ma se lo ritenete inopportuno non ho problemi a cancellare. Parto alle 16 per Ancona. Fatemelo sapere prima".

A sostegno dell'ex-ministro twitta Irene Tinagli. "Confermo: sono una delle persone che ha insistito perché non cancellasse. Nel Pd ci sono migliaia di elettori che hanno bisogno di incontrarlo e confrontarsi con lui. Trovo corretto e coraggioso che Carlo abbia deciso di incontrarli in un momento difficile non solo per lui".